Maxime Lestienne relégué chez les U21 : "Cette décision a été prise pour une bonne raison"

L'ailier n'a encore disputé aucune joute officielle avec le matricule 16 cette saison. Alors qu'il s'entraînait avec le noyau A depuis le début de cet exercice, il a dû rejoindre les espoirs cette semaine.

Alors qu'il lui reste une année de contrat au Standard de Liège, Maxime Lestienne vient d'être relégué chez les espoirs. "Comme William Balikwisha, Felipe Avenatti, Obbi Oulare et Aleksander Boljevic avant lui. Cette décision a été prise pour une bonne raison. Dans toute société, il faut respecter la hiérarchie. Si ce n'est pas le cas, le patron doit prendre une décision et il rejoint donc les U21. Il sait pourquoi", a lâché Mbaye Leye.

Un décision définitive ? "C'est ainsi, c'est ma décision et celle du club. Quand on est joueur, on a des droits mais aussi des devoirs à respecter. Pourtant Maxime est un garçon charmant qui a de grosses qualités footballistiques.. Je ne vais pas m'attarder sur le sujet. J'ai besoin de joueurs qui ont la passion et l'envie. La situation de Maxime est claire et il doit réfléchir à ce qu'il veut faire", a conclu Mbaye Leye.