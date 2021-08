Le RWDM veut confirmer à Westerlo

Après une entrée en matière convaincante, c'est un déplacement à Westerlo qui attend les Molenbeekois.

En domptant avec la manière l'Excel Mouscron, le RWDM a réussi sa rentrée, samedi dernier, au Stade Edmond Machtens. Les Bruxellois ont su tirer les leçons de la saison passée. "On savait qu'il fallait améliorer la gestion des matchs et c'est ce qu'on a su bien faire contre Mouscron", notait Florian Le Joncour après la rencontre.

Mais le défenseur français, buteur pour la première de la saison, et ses coéquipiers savent qu'il faut confirmer et répéter ce genre de prestations pour espérer aller le plus haut possible. "Il faut reproduire ça", insiste-t-il. Dès vendredi soir à Westerlo? Les Campinois ont, eux aussi, remporté leur première rencontre de la saison, à Virton, et tenteront d'enchaîner, devant leurs supporters.