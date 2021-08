🎥 Le premier but de Lukas Nmecha en Premier League

Un but décisif à la 88e minute: Lukas Nmecha soigne ses débuts avec Wolfsburg.

Absent la semaine dernière, Lukas Nmecha faisait ses débuts avec Wolfsburg en Bundesliga, ce samedi, et il en a profité pour déjà se montrer décisif. Si c'est Dodi Lukebakio qui avait ouvert le score pour le Hertha Berlin, Wolfsburg est revenu dans la rencontre et l'ancien attaquant d'Anderlecht a terminé le travail, à la 88e minute de jeu. Le tout premier but de sa carrière en Bundesliga.