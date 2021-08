🎥 Nice - Marseille arrêté suite à des scènes de violence

Nice et Marseille se retrouvaient Ă l'occasion du bouillant derby de la CĂŽte d'Azur.

Après une première période ouverte, aux occasions nombreuses mais sans but, Marseille qui dominait les débats concédait un but juste au retour des vestiaires. Boudaoui en récupération trouvait Lotomba, dont le débordement et le centre arrivait à Dolberg qui ouvrait le score à bout portant (49e).

La rencontre restait animée voir tendue, et les choses en tribune s'envenimaient à un quart d'heure du terme : touché par une bouteille violemment lancée depuis les gradins au moment de tirer son corner, Payet s'effondrait avant de la renvoyer.

Ça plus un envahissement de terrain, il vous faut quoi de plus pour arrêter définitivement le match @LFPfr ?!?!#OGCNOM | #TeamOM đŸ””âšȘ pic.twitter.com/5KiJcTHMkk — #TeamOM Officiel (@TeamOM_Officiel) August 22, 2021

S'en suivait un envahissement de terrain du virage de supporters niçois, un match interrompu et le renvoi des 22 acteurs au vestiaire par l'arbitre M. Bastien, devant un Sampaoli fou de rage, alors qu'un supporter blessé dans le mouvement de foule est évacué sur civière.

Jean-Pierre Rivère (le président de Nice) était sur le terrain pour parler aux supporters, alors que le chaos continue à régner. Plusieurs joueurs marseillais affirment avoir reçu des coups.

Après une très longue interruption, la Ligue décidait de reprendre la partie, mais les Marseillais refusaient de sortir des vestiaires estimant que la partie ne devait pas reprendre vu la violence des faits d'agression.

Un nouveau coup d'envoi était alors donné, avec les Niçois uniquement. L'arbitre constatait le forfait de Marseille et la partie se terminait donc à 1-0, sauf si le forfait sera constaté ultérieurement, ce qui donnerait 3-0.

Le triste derby se ponctuait ainsi avec une scène surréaliste de Niçois sans adversaires.