Officiel : l'Ajax parvient à un accord avec le FC Copenhague au sujet d'une cible Brugeoise

Mohammed Daramy rejoindra l'Ajax. Le club a officialisé et communiqué un accord avec le FC Copenhague pour le transfert de l'ailier âgé de 19 ans, même si aucun accord n'a officiellement été conclu avec le joueur lui-même.

Les clubs ont convenu d'une indemnité de 12 millions d'euros, qui pourrait atteindre 13 millions d'euros en bonus divers.

Ajax and @FCKobenhavn have reached an agreement for the transfer of Mohamed Daramy. 🇩🇰🤝