Reçu six sur six pour Yannick Carrasco et l'Atletico

L'Atletico Madrid (avec Yannick Carrasco titulaire) accueillait Elche à l'occasion de la 2e journée de Liga, avec pour objectif d'enregistrer une seconde victoire de rang.

Dominateurs avant la pause, les Colchoneros se créaient peu d'occasions mais ont tout de même ouvert le score. Correa, déjà auteur d'un doublé à Vigo, profitait d'une mauvaise sortie du portier adverse pour donner l'avance aux siens (39e).

Après le repos, l'Atletico gardait la maitrise de la rencontre. Carrasco passait près de doubler le score avant que l'ancien Marseillais Bennedetto ne monte au jeu pour son nouveau club.

Le champion d'Espagne restait solide en défense mais manquait de mordant pour doubler la mise. La victoire était pourtant au bout, permettant à l'Atlético Madrid d'enchaîner avant la réception de Villareal.

