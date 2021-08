Diables Rouges: des absences, des incertitudes, mais pas de surprise?

C'est ce jeudi que Roberto Martinez dévoilera sa première sélection post-Euro 2020 et s'il ne devrait pas y avoir de révolution, le sélectionneur devra tout de même faire des choix.

La Biélorussie et l'Estonie en déplacement et, surtout, la République Tchèque, surprise du dernier Euro, au Stade Roi Baudouin, seront au programme des Diables Rouges début septembre. Trois rencontres qui doivent permettre aux protégés de Roberto Martinez de se rapprocher d'une qualification pour le Mondial. Et de préparer la phase finale de la Ligue des Nations qui aura lieu un mois plus tard en Italie.

Pas de révolution

Mais, alors que les Diables entament une nouvelle ère, qui doit les emmener jusqu'au Qatar fin 2022, Roberto Martinez a déjà annoncé qu'il ne fallait pas s'attendre à un renouvellement des cadres. Malgré une défense vieillissante, pas question, par exemple, pour le sélectionneur d'écarter des fidèles serviteurs comme Jan Vertonghen, Thomas Vermaelen ou Toby Alderweireld, qui évolue désormais au Qatar.

Des absences confirmées

Pourtant, le Catalan sera, c'est une certitude, privé de plusieurs atouts pour ces trois rencontres éliminatoires. Le coach du Stade Rennais a confirmé le forfait de Jérémy Doku et Dries Mertens, opéré de l'épaule juste après l'Euro, ne sera pas disponible non plus.

Des doutes

À côté de ça, nombreux sont les cadres incertains pour ce rassemblement. Thorgan Hazard a manqué les deux derniers matchs du Borussia Dortmund en raison d'une blessure à la cheville. Kevin De Bruyne n'a pas encore récupéré totalement de la blessure encourue contre le Portugal en huitième de finale de l'Euro. Thomas Meunier, positif au Covid-19 début août, n'a pas encore entamé sa saison. Pas plus que Timothy Castagne, qui était toutefois de retour sur le banc de Leicester City lundi soir.

Ces jeunes qui sont "prêts"

Roberto Martinez devra donc composer avec les absences et, comme il en a pris l'habitude depuis un an, on imagine qu'il va convoquer un groupe élargi. Un groupe dans lequel de jeunes Diables Rouges devraient être confirmés.

Dans un entretien accordé à VTM la semaine dernière, Roberto Martinez estimait que Zinho Vanheusden, Hannes Delcroix, Charles De Ketelaere, Albert Sambi Lokonga, Yari Verschaeren ou encore Alexis Saelemaekers étaient prêts à s'imposer chez les Diables Rouges, on peut imaginer qu'ils seront dans la sélection dévoilée ce jeudi.

Pas de nouvelle tête

Ce qui ne laisse que très peu de place pour d'éventuelles surprises. Tous les joueurs précités ont déjà été sélectionnés au moins une fois. Faut-il s'attendre à une sélection sans nouveau venu? Réponse jeudi à la mi-journée.