Joueur de l'année: pas de nouvelle récompense pour Kevin De Bruyne

Le Diable Rouge était dans les trois nominés, mais ce n'est pas lui qui rafle le trophée.

Kevin De Bruyne et N'Golo Kanté n'ont pu que s'incliner. Tous les deux nominés pour le trophée du Joueur UEFA de l'année, le Diable Rouge et le Bleu ont été battus par Jorginho. Champion d'Europe avec l'Italie et vainqueur de la Ligue des Champions avec Chelsea, le médian italien a vécu une année de rêve, qui se poursuit avec cette récompense individuelle.

Chez les dames, la récompense est revenue à l'Espagnole Alexia Putellas, championne d'Espagne et lauréate de la Ligue des Champions avec le Barça.