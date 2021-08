Officiel: Percy Tau quitte Brighton pour l'Egypte

C'est terminé pour Percy Tau à Brighton & Hove Albion. Retourné en Angleterre l'hiver dernier après un prêt de six mois à Anderlecht, l'ailier sud-africain quitte définitivement l'Angleterre pour l'Egypte. Il s'est engagé avec Al Ahly.

Transféré par Brighton en 2018, il n'aura disputé que six rencontres (pour un assist) avec le club de Leandro Trossard. Entre temps, il avait été prêtécà l'Union Saint-Gilloise, puis au Club de Bruges et à Anderlecht.

Good luck to Percy Tau, who has agreed a permanent move to Egyptian club Al Ahly on undisclosed terms. 🇿🇦



🤝 @FirstTouchGames