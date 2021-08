Officiel: Moussa Sissoko file à Watford

Un nouveau coéquipier pour Christian Kabasele. En panne de temps de jeu à Tottenham, Moussa Sissoko a décidé de quitter les Spurs et s'est engagé avec Watford. Le Français a signé un contrat de deux ans avec les Hornets.

International français (71 caps avec les Bleus), Moussa Sissoko avait rejoint Tottenham en provenance de Newcastle en 2016. Finaliste de la Ligue des Champions en 2019, il a disputé 202 rencontres et inscrit 5 buts tout au long de son passage chez les Spurs.

“𝑺𝒆𝒆 𝒚𝒐𝒖 𝒔𝒐𝒐𝒏...”



🗣 A message from our new signing, @MoussaSissoko! pic.twitter.com/JjTc9r8yRB