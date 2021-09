Hatem Ben Arfa en route pour la Roumanie?

Sans club depuis le 30 juin et la fin de son contrat avec les Girondins de Bordeaux, Hatem Ben Arfa pourrait débarquer en Roumanie. Comme l'explique le journaliste roumain Emmanuel Rosu, le Français négocie en ce moment avec le Rapid Bucarest, alors que Ferencvaros et un club qualifié pour la Ligue des Champions étaient également intéressés.

Hatem Ben Arfa avait rejoint gratuitement Bordeaux en octobre 2020. Au total, il a disputé 25 rencontres, inscrit deux buts et distillé cinq assists avec les Girondins la saison dernière.

Breaking: Hatem Ben Arfa is negotiating a move to the Romanian Liga 1 at Rapid. According to the agent who's talking to him on Rapid's behalf, Ferencvaros and a Champions League club are also in the chase. Ben Arfa hasn't made his mind yet.