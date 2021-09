Insultes racistes envers des joueurs anglais : la Fifa ouvre une enquête

Les supporters auraient directement visé le milieu de terrain Jude Bellingham et l'attaquant Raheem Sterling avec ces chants.

Le match entre la Hongrie et l'Angleterre a été entaché par une série d'insultes racistes visant des joueurs noirs de l'équipe des Three Lions.

Des médias britanniques ont rapporté que le milieu de terrain Jude Bellingham et l’attaquant Raheem Sterling ont été visés par ces insultes lancées par les supporters hongrois.

"Une fois de plus, la Fifa souhaite affirmer que sa position reste ferme et résolue dans le rejet de toute forme de racisme et de violence, ainsi que de toute autre forme de discrimination ou d’abus", écrit la Fifa dans un communiqué.