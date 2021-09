Des compliments venus d'Espagne pour Eden Hazard

Les médias espagnols ont, bien entendu, été attentifs aux prestations du Brainois avec l'équipe nationale. Et ils ont été séduits.

Eden Hazard a retrouvé le chemin des filets avec les Diables Rouges contre la République Tchèque et il a livré une excellente rencontre qui n'a pas échappé aux médias espagnols. Souvent critiques à son égard, les quotidiens sportifs madrilènes encensent le Diable Rouge ce lundi.

"Ressuscité"

Marca, par exemple, évoque la rencontre d'un Eden Hazard "ressuscité" pour qui les Diables Rouges sont "le meilleur médicament". "Le capitaine belge n'a pas seulement marqué, il a aussi joué et fait jouer", se réjouit le quotidien espagnol.

Et le son de cloche est similaire du côté d'AS, qui souligne qu'Eden Hazard profite de la trêve internationale pour "revenir en forme". "Il avait déjà été bon contre l'Estonie, il a récidivé contre la République Tchèque, en inscrivant notamment le deuxième but belge. Un but qui fait qu'à Madrid, on recommence à croire en lui", estime le média madrilène.