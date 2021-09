Serge Gnabry : "Nous aurions pu marquer plus de buts"

L'Allemagne a infligé une terrible correction à l'Arménie (6-0), dimanche, lors des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022.

Double buteur ce dimanche contre l'Arménie, Serge Gnabry (26 buts) estime que la Nationalmannschaft aurait pu et dû en mettre plus.

"Par rapport au match au Liechtenstein (2-0), nous avons été plus efficaces, mais nous avons encore raté quelques occasions. Nous aurions pu marquer plus de buts. Contre le Liechtenstein, nous avions pris trois points, mais aujourd'hui nous prenons l'euphorie en plus pour aller en Islande. Évidemment, le fait d'avoir mené rapidement a joué en notre faveur. Mes deux buts, c'est une bonne sensation quand on marque et qu'on peut aider l'équipe", a lâché l'attaquant du Bayern Munich après la rencontre.