🎥 Joan Laporta estime que le Barça s'était trompé en recrutant Antoine Griezmann

Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a reconnu lundi que son club s'était trompé en recrutant Antoine Griezmann, mais a souligné le comportement exemplaire du Français durant ses deux saisons en Catalogne (35 buts et 17 passes décisives en 102 matches).

"C'est un grand joueur. Il ne correspondait pas à notre système mais il a toujours eu une excellente attitude", a répondu Laporta devant les caméras de l'émission espagnole Onze, sur la chaîne Esport 3, précisant que l'option d'achat de Griezmann serait automatiquement levée s'il disputait la moitié des matchs pour lesquels il était disponible. "Il n'était pas le joueur dont nous avions besoin. Il a marqué des buts [...] mais c'est vrai qu'il aurait pu donner plus. Mais il a connu des circonstances difficiles."

đŸ’„ GRIEZMANN NO ERA UN JUGADOR PEL BARÇA



🎙 "Tots esperàvem més de Griezmann. És un gran jugador, crec que pel nostre sistema no encaixa, però sempre ha tingut una actitud molt bona. Jo li he enviat un missatge desitjant-li que li vagi tot molt bé."#OnzeE3 pic.twitter.com/R12sG2bNmK