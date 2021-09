🎥 Un spectateur se place devant la caméra et empêche la diffusion des premières minutes du match Ouganda-Mali

Un match nul et vierge entre l'Ouganda et le Mali. Ce que l'on retiendra de cette rencontre, c'est le fait que les premières minutes de la partie n'ont pas pu être regardées par les téléspectateurs. Un homme s'est placé devant la caméra qui diffusait le match et n'a pas bougé de sa place avant de gentiment pousser la caméra, offrant ainsi un panorama des tribunes aux téléspectateurs.

