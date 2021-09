Neymar coûte cher... mais rapporte gros

Le Brésilien a rapporté énormément d'argent au PSG.

Depuis plusieurs jours, la presse espagnole se penche sur les détails financiers du nouveau contrat liant Neymar (29 ans, 1 match en L1 cette saison) au Paris Saint-Germain. Avec notamment l'existence d'une lucrative prime d'éthique. Et cette fois, le journal Marca est remonté plus loin en saisissant les différents documents publiés pour évoquer les bienfaits financiers de la signature de l'attaquant brésilien chez les Rouge et Bleu à l’été 2017.

Si l’on se fie aux révélations du quotidien ibérique, l’Auriverde aurait rapporté 400 millions d’euros au club francilien... dès sa première saison ! Un montant énorme, expliqué d’une part par l'arrivée de puissants sponsors comme Jordan, séduit par la présence du "Ney", mais aussi par l’audience en énorme hausse du PSG sur les réseaux sociaux, ainsi que la promotion et la diffusion du championnat de France en nette progression au Brésil. Autant dire que dans de telles conditions, la dépense du Paris Saint-Germain - qui avait levé la clause libératoire à 222 M€ de l’ancien Barcelonais - a rapidement été rentabilisée.