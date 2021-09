Officiel : Luca Napoleone (ex-Mouscron, Olympic) fait son retour en Belgique

Le Carolo revient en Belgique pour une nouvelle aventure.

Passé par Mouscron, Virton, ou encore le RWDM, Luca Napoleone avait pris la direction de l'Espagne l'hiver dernier, et s'était posé au Real Avilès en D4 espagnole.

Le voilà déjà de retour en Belgique. Le Carolo a en effet rejoint Maasmechelen et le Patro Eisden (D1 Am.) où Stijn Stijnen se fait un plaisir d'accueillir le médian de 27 ans : "Luca a joué à Mouscron, Charleroi et Heist. Son arrivée nous apporte beaucoup d'expérience, une bonne chose pour notre noyau. Nous sommes très satisfaits", a confié l'ancien portier sur le site du club.

Le Patro ouvrira sa saison ce samedi en déplacement à l'Olympic Charleroi, un ancien club de Napoleone.