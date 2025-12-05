Un grand club allemand entre dans la course pour Konstantinos Karetsas

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Konstantinos Karetsas est un joueur clé du KRC Genk. Le crack de 18 ans distribue les assists, montre sa classe chaque semaine et attire de plus en plus l'intérêt de grands clubs européens.

Konstantinos Karetsas réalise des dernières semaines exceptionnelles au KRC Genk. Le jeune talent de 18 ans a déjà délivré 9 assists cette saison et inscrit un but. Il représente une valeur immense pour Genk.

Cette valeur pourrait encore être confirmée plus tard en cas de transfert. Transfermarkt estime actuellement sa cote à 23 millions d’euros, mais les Limbourgeois viseront sans doute davantage.

De nombreux grands clubs européens ont envoyé des scouts lors du match de Ligue Europa entre Genk et Bâle. Parmi eux, Manchester City, qui suit le joueur depuis un certain temps.

Le Bayer Leverkusen pense à Karetsas

Le Bayer Leverkusen était également présent et serait désormais réellement intéressé. Selon Kicker, le club allemand envisage de signer le Belge pour l’été prochain.

