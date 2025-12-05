Le "je" au service du jeu : révélation en D1 ACFF et déjà suivi en Pro League, Zakaria Nadrani se confie

Zakaria Nadrani, maître à jouer de la Royale Union Tubize-Braine, fait partie de ces joueurs "beaux à voir", dont l'importance ne se reflète pas toujours dans les statistiques mais qui restent essentiels au jeu de leur équipe. Il est d'ailleurs déjà suivi par plusieurs clubs professionnels.

C’est au lendemain de la victoire de Tubize-Braine sur le terrain du SL16 FC que Walfoot.be a eu l’occasion de s’entretenir avec Zakaria Nadrani, joueur clé des Brainois, déjà auteur de quatre buts et sept passes décisives depuis le début de la saison, en D1 ACFF. Il nous a d’abord fait part de son compte-rendu de la rencontre.

“Notre première période a été totalement maîtrisée. On les a asphyxiés et il n’y aurait rien eu à dire si le score avait été de 0-5. En seconde période, le SL16 a défendu avec un bloc plus bas et on a gardé la maîtrise jusqu’à la 65e minute, puis un gros relâchement de toute l’équipe. On leur donne le 1-2 sur le mauvais pressing et on s’est fait peur tout seuls, mais notre victoire est méritée”, a-t-il assuré.

Un véritable duel à distance pour le titre en D1 ACFF

Une erreur que ne devra plus commettre Tubize-Braine, qui continue son mano à mano avec Mons en tête du classement. Les deux équipes comptent déjà dix points d’avance sur la troisième place. “Ce sera nous, eux, voire Virton pour le titre, qui pourrait revenir grâce à la division des points. Mons ne perd pas de points bêtement, c’est une équipe solide. Notre match là-bas (1-1) était très agréable, l’un de ceux où j’ai pris le plus de plaisir”, poursuivait le milieu offensif, également capable de jouer en tant qu’ailier.

Formé à l’AS Saint-Étienne, le Français de 21 ans est arrivé à Tubize-Braine l’été dernier après un passage chez les U23 du RFC Seraing et une première saison en D1 ACFF sous les couleurs de Stockay. Désormais sous les ordres du très expérimenté Drazen Brncic, il fait progresser toutes les facettes de son jeu.

“Je suis content de mon début de saison. Ce que j’avais programmé en signant à Tubize, je l’ai fait. J’ai beaucoup progressé tactiquement avec un entraîneur qui met le doigt sur la rigueur offensive et défensive. J’ai passé un cap cette saison, que ce soit au niveau du physique, de la technique ou des statistiques”, analysait celui qui compte déjà le même nombre de buts que la saison dernière. “C’est une belle vitrine pour moi.”

Zakaria Nadrani est suivi en D1B... mais aussi en D1A

Une vitrine que les clubs professionnels ne se privent pas de regarder. En effet, Zakaria Nadrani est déjà suivi par plusieurs formations de Challenger Pro League, et il se murmure qu’une équipe de D1A serait aussi attentive à sa situation. De son côté, le joueur de Tubize-Braine reste concentré sur sa saison et l’objectif du club de monter en D1B.

À plus long terme, Zakaria Nadrani vise évidemment le plus haut possible. Et si les clubs, les observateurs, les analystes et les supporters regardent parfois presque exclusivement les statistiques individuelles pour définir la qualité d’un joueur, le Français préfère le beau jeu et les actions utiles plutôt qu’un chiffre un peu plus important sur sa feuille de statistiques.

“Ça n'a jamais été quelque chose qui m’a vraiment motivé. C’est plutôt ce que je fais sur le terrain : les dribbles, les passes ou le jeu que je crée. Mais quelqu’un qui ne regarde pas les matchs va toujours demander en premier lieu qui a marqué, c’est vrai. Si l’avant-dernière passe est magique et fait tout le but, ce n’est pas noté. Même si le football évolue et que les statistiques jouent un rôle prépondérant, je reste fidèle à moi-même. Je préfère faire un bon match que de marquer en ayant été nul.”

“Je veux être dans le classement des meilleurs joueurs, pas dans celui des meilleurs buteurs ou des meilleurs passeurs”

“Quand je regarde mes passes décisives cette saison, il y en a plusieurs où je dribble quelques joueurs avant de servir l’attaquant. On en a deux qui jouent les premières places dans le classement des buteurs, je suis content pour eux quand je peux les aider. Moi, je veux être dans le classement des meilleurs joueurs, car c’est le jeu qui compte. Meilleur buteur ou meilleur passeur, ça ne change rien pour moi”, a-t-il appuyé.

Quant à définir ce qu’on peut lui souhaiter pour la fin de saison, Zakaria Nadrani reste simple. “La santé, premièrement. C’est le plus important. Sans ça, on ne peut rien faire. Ensuite, remporter le premier titre collectif de ma carrière serait top, c’est certain”, a conclu Zakaria Nadrani, qui recevra, avec Tubize-Braine, l’équipe U23 de l’Union Saint-Gilloise ce samedi en D1 ACFF.