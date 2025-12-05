Sa nouvelle blessure se prolonge : l'entraîneur de Chelsea fait le point sur l'état de Roméo Lavia

Sa nouvelle blessure se prolonge : l'entraîneur de Chelsea fait le point sur l'état de Roméo Lavia
Deviens fan de Chelsea! 1159

Victime d'une blessure en début de saison, Roméo Lavia avait fait son retour et disputé sept rencontres avec Chelsea entre fin septembre et fin octobre. Mais le Diable Rouge a rechuté et est de retour à l'infirmerie depuis un mois, sans sembler prêt à revenir prochainement.

Roméo Lavia est l'un des plus grands talents actuels du football belge, mais son corps ne lui permet pas de progresser à son rythme. Depuis le début de sa carrière, le milieu défensif enchaîne les blessures plus que les matchs joués.

Indisponible en début de saison, il avait fait son retour fin septembre avec l'équipe première de Chelsea et avait pris part à sept rencontres. Quasiment sans rythme, le joueur de 21 ans avait pourtant déjà montré tout son talent.

Roméo Lavia pas encore de retour avec Chelsea

Mais fin octobre, Roméo Lavia a été victime d'une rechute et est depuis retourné à l'infirmerie. "Une absence d'un mois", prédisait son entraîneur Enzo Maresca, mais elle se prolonge visiblement.

Ce vendredi, le T1 des Blues a une nouvelle fois été interrogé sur son cas avant le déplacement de son équipe à Bournemouth, samedi. Il ne s'est pas montré très précis, ce qui n'est pas spécialement bon signe.

"C'est un problème musculaire, on ne sait pas vraiment quand il sera de retour", a déclaré Enzo Maresca, cité par Football London. Un discours qui indique clairement que Roméo Lavia n'est pas encore sur le point de revenir et qu'il peine décidément à se débarrasser de ses pépins physiques.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Premier League
Premier League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Chelsea
Roméo Lavia

Plus de news

Bruges ne laisse rien au hasard : la mesure radicale de Nicky Hayen pour le déplacement à Saint-Trond

Bruges ne laisse rien au hasard : la mesure radicale de Nicky Hayen pour le déplacement à Saint-Trond

15:00
Ibe Hautekiet évoque son avenir au Standard : "On verra ce que Marc Wilmots veut faire de moi" Interview

Ibe Hautekiet évoque son avenir au Standard : "On verra ce que Marc Wilmots veut faire de moi"

14:30
Le "je" au service du jeu : révélation en D1 ACFF et déjà suivi en Pro League, Zakaria Nadrani se confie Interview

Le "je" au service du jeu : révélation en D1 ACFF et déjà suivi en Pro League, Zakaria Nadrani se confie

13:30
L'Antwerp reçoit le feu vert tant attendu... et un gros coup de boost pour la fin de saison

L'Antwerp reçoit le feu vert tant attendu... et un gros coup de boost pour la fin de saison

13:00
Un grand club allemand entre dans la course pour Konstantinos Karetsas

Un grand club allemand entre dans la course pour Konstantinos Karetsas

12:40
Voici quand Romeo Vermant espère faire son retour

Voici quand Romeo Vermant espère faire son retour

12:20
Les critiques sont loin : Besnik Hasi a tout le vestiaire derrière lui

Les critiques sont loin : Besnik Hasi a tout le vestiaire derrière lui

11:40
Un moment décisif approche dans le dossier DAZN

Un moment décisif approche dans le dossier DAZN

12:00
"J'espère encore porter ce maillot" : Siebe Van der Heyden rêve toujours d'une place chez les Diables Rouges

"J'espère encore porter ce maillot" : Siebe Van der Heyden rêve toujours d'une place chez les Diables Rouges

11:20
"Nous n'avons peur de personne" : Amadou Onana prévient Arsenal avant le choc de ce samedi

"Nous n'avons peur de personne" : Amadou Onana prévient Arsenal avant le choc de ce samedi

10:20
Plus importante que la victoire au Beerschot : la RAAL aborde sa 'finale de Coupe du Monde'

Plus importante que la victoire au Beerschot : la RAAL aborde sa 'finale de Coupe du Monde'

10:40
Quelles sont les chances qu'Anderlecht, La Gantoise, le Standard et l'Union SG obtiennent gain de cause ?

Quelles sont les chances qu'Anderlecht, La Gantoise, le Standard et l'Union SG obtiennent gain de cause ?

11:00
1
OFFICIEL : un ancien joueur bien connu en Pro League et formé au FC Barcelone met un terme à sa carrière

OFFICIEL : un ancien joueur bien connu en Pro League et formé au FC Barcelone met un terme à sa carrière

10:00
La phase qui a lancé Charleroi : "Je ne lui ai pas encore parlé, j'aurais dit des choses que je regretterais" Réaction

La phase qui a lancé Charleroi : "Je ne lui ai pas encore parlé, j'aurais dit des choses que je regretterais"

09:20
Véritable désillusion pour l'AC Milan d'Alexis Saelemaekers ce jeudi soir !

Véritable désillusion pour l'AC Milan d'Alexis Saelemaekers ce jeudi soir !

09:40
🎥 Le moment de communion entre Besnik Hasi et ses joueurs après la qualification d'Anderlecht

🎥 Le moment de communion entre Besnik Hasi et ses joueurs après la qualification d'Anderlecht

09:01
Un premier but avec Charleroi pour assurer les quarts : "Comme quand j'évoluais en attaque à Anderlecht" Réaction

Un premier but avec Charleroi pour assurer les quarts : "Comme quand j'évoluais en attaque à Anderlecht"

08:20
Voici les présentateurs et le casting exceptionnel qui participera au tirage au sort ce vendredi soir

Voici les présentateurs et le casting exceptionnel qui participera au tirage au sort ce vendredi soir

08:40
"On est prioritaires" : Arthur Vermeeren en bonne voie pour poursuivre son aventure à l'OM en fin de saison ?

"On est prioritaires" : Arthur Vermeeren en bonne voie pour poursuivre son aventure à l'OM en fin de saison ?

08:00
Le CEO de DAZN donne des explications : "La Pro League ne peut pas prétendre être surprise"

Le CEO de DAZN donne des explications : "La Pro League ne peut pas prétendre être surprise"

07:40
1
"Je trouve cela irrespectueux" : un ancien joueur de Pro League critique Kos Karetsas

"Je trouve cela irrespectueux" : un ancien joueur de Pro League critique Kos Karetsas

07:23
Mondial 2026 : voici le groupe que la Belgique doit absolument éviter... et pourquoi

Mondial 2026 : voici le groupe que la Belgique doit absolument éviter... et pourquoi

07:00
Anderlecht menacé : un grand club de Premier League veut lui chiper un jeune talent

Anderlecht menacé : un grand club de Premier League veut lui chiper un jeune talent

22:21
Genk frappé de plein fouet : défaite et blessure d'un cadre pendant la rencontre

Genk frappé de plein fouet : défaite et blessure d'un cadre pendant la rencontre

06:40
Un joueur du Club de Bruges surpasse des défenseurs du Real Madrid et de Benfica

Un joueur du Club de Bruges surpasse des défenseurs du Real Madrid et de Benfica

06:20
Anderlecht ne s'arrête plus : les Mauves sortent Genk de la Coupe aux prolongations !

Anderlecht ne s'arrête plus : les Mauves sortent Genk de la Coupe aux prolongations !

23:10
Adriano Bertaccini s'est offert une soirée de rêve : "Contre Genk, j'ai toujours une revanche à prendre" Réaction

Adriano Bertaccini s'est offert une soirée de rêve : "Contre Genk, j'ai toujours une revanche à prendre"

05:00
5
Réforme de la Pro League : le CEO d'Anderlecht prend position sur le futur format

Réforme de la Pro League : le CEO d'Anderlecht prend position sur le futur format

23:00
Charleroi réconcilié avec la Coupe ? Les Zèbres étouffent Malines et filent en quart

Charleroi réconcilié avec la Coupe ? Les Zèbres étouffent Malines et filent en quart

22:27
1
Un retour en Premier League ? Un club très ambitieux s'activerait pour Bilal El Khannouss

Un retour en Premier League ? Un club très ambitieux s'activerait pour Bilal El Khannouss

22:00
Koné a encore les gants propres, Pflücke vainqueur à l'applaudimètre : les notes de Charleroi

Koné a encore les gants propres, Pflücke vainqueur à l'applaudimètre : les notes de Charleroi

22:40
Une bombe éclate : un dirigeant de l'Union visé par de lourdes accusations

Une bombe éclate : un dirigeant de l'Union visé par de lourdes accusations

21:00
5
Monaco et Sébastien Pocognoli prêts à priver le Club Bruges d'un renfort défensif

Monaco et Sébastien Pocognoli prêts à priver le Club Bruges d'un renfort défensif

21:40
Anderlecht freiné d'entrée : Besnik Hasi doit revoir ses plans contre Genk

Anderlecht freiné d'entrée : Besnik Hasi doit revoir ses plans contre Genk

21:20
La direction de Vincent Kompany exige des réponses : l'UEFA déclenche la tempête à Munich

La direction de Vincent Kompany exige des réponses : l'UEFA déclenche la tempête à Munich

20:40
Rudi Garcia devra prendre note : la FIFA travaille sur des changements qui ne passeront pas inaperçus

Rudi Garcia devra prendre note : la FIFA travaille sur des changements qui ne passeront pas inaperçus

20:20

Plus de news

Les plus populaires

Premier League

 Journée 14
Bournemouth Bournemouth 0-1 Everton Everton
Fulham Fulham 4-5 Manchester City Manchester City
Newcastle Utd Newcastle Utd 2-2 Tottenham Tottenham
Burnley Burnley 0-1 Crystal Palace Crystal Palace
Wolverhampton Wolverhampton 0-1 Nottingham Forest Nottingham Forest
Brighton Brighton 3-4 Aston Villa Aston Villa
Arsenal Arsenal 2-0 Brentford Brentford
Leeds United Leeds United 3-1 Chelsea Chelsea
Liverpool Liverpool 1-1 Sunderland Sunderland
Manchester United Manchester United 1-1 West Ham Utd West Ham Utd
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved