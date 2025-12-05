Sa nouvelle blessure se prolonge : l'entraîneur de Chelsea fait le point sur l'état de Roméo Lavia

Victime d'une blessure en début de saison, Roméo Lavia avait fait son retour et disputé sept rencontres avec Chelsea entre fin septembre et fin octobre. Mais le Diable Rouge a rechuté et est de retour à l'infirmerie depuis un mois, sans sembler prêt à revenir prochainement.

Roméo Lavia est l'un des plus grands talents actuels du football belge, mais son corps ne lui permet pas de progresser à son rythme. Depuis le début de sa carrière, le milieu défensif enchaîne les blessures plus que les matchs joués.

Indisponible en début de saison, il avait fait son retour fin septembre avec l'équipe première de Chelsea et avait pris part à sept rencontres. Quasiment sans rythme, le joueur de 21 ans avait pourtant déjà montré tout son talent.

Roméo Lavia pas encore de retour avec Chelsea

Mais fin octobre, Roméo Lavia a été victime d'une rechute et est depuis retourné à l'infirmerie. "Une absence d'un mois", prédisait son entraîneur Enzo Maresca, mais elle se prolonge visiblement.

Ce vendredi, le T1 des Blues a une nouvelle fois été interrogé sur son cas avant le déplacement de son équipe à Bournemouth, samedi. Il ne s'est pas montré très précis, ce qui n'est pas spécialement bon signe.

"C'est un problème musculaire, on ne sait pas vraiment quand il sera de retour", a déclaré Enzo Maresca, cité par Football London. Un discours qui indique clairement que Roméo Lavia n'est pas encore sur le point de revenir et qu'il peine décidément à se débarrasser de ses pépins physiques.