L'Antwerp reçoit le feu vert tant attendu... et un gros coup de boost pour la fin de saison

L'Antwerp a reçu le feu vert pour l'inauguration de sa nouvelle tribune 2. Elle pourra être occupée à pleine capacité dès ce dimanche pour la réception du Racing Genk.

Ce mercredi soir au Bosuil, l’Antwerp est parvenu à se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe de Belgique en éliminant Saint-Trond, l’une des belles surprises du début de saison, aux tirs au but.

Un bel accomplissement pour les Anversois, à la traîne en championnat mais sur une pente ascendante depuis quelques semaines, avec notamment une victoire au Club de Bruges le week-end dernier.

Désormais sous la houlette de Joseph Oosting, le Great Old va mieux et va encore bénéficier d’un soutien de taille pour sa prochaine rencontre à domicile, ce dimanche face au Racing Genk.

Feu vert pour la nouvelle tribune 2 du Bosuil

En effet, l’inspection générale de la nouvelle tribune 2 du Bosuil avait lieu hier. En cas d’examen positif, elle pouvait ouvrir à pleine capacité dès ce dimanche, après des mois de travaux et des années d’inactivité.

C’est désormais chose faite, a fièrement annoncé le club sur les réseaux sociaux ce vendredi. L’Antwerp a reçu le feu vert pour l’utilisation de sa nouvelle tribune 2, qui sera probablement sold-out dès ce dimanche.

Le Bosuil peut désormais accueillir quelque 21.000 supporters, ce qui en fait le sixième stade en activité le plus capacitaire du pays, derrière le Roi Baudouin, Sclessin, le Jan Breydel, la Cegeka Arena et le Lotto Park.