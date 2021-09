Chelsea: Timo Werner, bientôt parti?

Pas en grande réussite depuis son arrivée chez les Blues, Timo Werner peut compter sur l'intérêt du Bayern.

Chelsea avait déboursé plus de 50 millions d'euros l'an dernier pour s'attacher les services de Timo Werner, un an plus tard, la réussite n'est pas (encore?) au rendez-vous. Il carbure avec la Mannschaft (trois buts en trois matchs en septembre), mais il peine à convaincre avec Chelsea. Il a inscrit 12 buts en 55 matchs avec les Blues, alors qu'il affichait un total de 95 buts en 159 matchs quand il a quitté Leipzig.

De quoi pousser l'attaquant vers la sortie, alors que Chelsea a mis le paquet pour attirer Romelu Lukaku cet été? Timo Werner pourrait rebondir au Bayern, dès l'été prochain selon les informations de Sport 1. Le média allemand rapporte que l'attaquant est en contact régulier avec Julian Nagelsmann, coach aux côtés duquel il avait cassé la baraque avec Leipzig, et qui a pris la place sur le banc bavarois cette saison.