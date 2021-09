Clean sheet pour Casteels, Nmecha buteur: Wolfsburg et ses Belges en tête du championnat

Le VFL maintient son bilan parfait et conserve la tête du championnat.

Comme le Borussia Dortmund, Wolfsburg s'est imposé en fin d'après-midi (0-2 à Greuther Furth). Capitaine et titulaire Koen Casteels a gardé ses filets inviolés pour la troisième fois en quatre matchs de championnat.

Et c'est Lukas Nmecha qui a montré le chemin de la victoire aux Loups, après dix minutes de jeu à peine. Wout Weghorst a transformé le penalty qui a rassuré Wolfsburg en fin de rencontre. Deux autres Belges ont participé à la rencontre: Sebastiaan Bornauw, qui était titulaire et a joué toute la rencontre et Dodi Lukebakio, qui est monté en deuxième période, Aster Vranckx est resté sur le banc.

Après quatre journées, Wolfsburg occupe la tête avec 12 points sur 12, Dortmund et Mayence suivent avec neuf unités. Le Bayern (7 points) pourrait s'installer à la deuxième place en cas de succès Leipzig.