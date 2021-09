Nouvelle sortie de Javier Tebas : "Ce que fait le PSG est intolérable"

Parti en croisade contre le club parisien, le président de la Ligue espagnole en a remis une couche ce week-end.

Javier Tebas a critiqué le non-respect du fair-play financier des grosses puissances financières, et a évidemment évoqué le Paris Saint-Germain. Le président de la Ligue espagnole a même dénoncé le dopage financier du club de la capitale, non sanctionné par le Tribunal arbitral du sport.

"Le problème du fair-play financier actuel est qu'il est toujours a posteriori. Nous devons nous rappeler que le PSG et Manchester City ont été sanctionnés par l'UEFA et qu’ils ont été acquittés par le Tribunal arbitral du sport. Il y a un problème. Le TAS n'est pas le Vatican de la justice sportive, loin de là. C'est un modèle qui doit être amélioré, comme c'est le cas avec le Barça, qui a dû respecter des règles. Je peux vous garantir que les respecter les a beaucoup aidés à avancer dans cette crise. Mais force est de constater que ce que fait le PSG est intolérable. C’est pareil pour City et d’autres équipes. Je le répète, c'est intolérable, c'est du dopage", a-t-il déclaré dans un entretien accordé à Sport.