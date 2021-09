Ole Gunnar Solskjaer : "Oui, je peux mettre Ronaldo sur le banc"

CR7 a totalement réussi son retour à Manchester United. Mais jouera-t-il chaque rencontre ? Ole Gunnar Solskjaer a laissé planer le doute.

Cristiano Ronaldo est une telle machine à scorer et à relever défi après défi qu'on en oublierait presque que le Portugais a 36 ans, et qu'il ne peut donc peut-être pas enchaîner les rencontres comme à l'époque. Ole Gunnar Solskjaer le sait : "Ce n'est pas impossible de le laisser au repos. Il a 36 ans. Mason en a 19 et c'est la même chose : je dois gérer le temps de jeu d'un jeune de 19 ans et d'un joueur de 36 ans", souligne-t-il dans des propos relayés par Sky Sports.

Le Norvégien est toutefois ravi de la concurrence qu'amène CR7 dans son groupe. "Plus la concurrence s'accroit, plus le niveau monte et plus il y a de leaders pour mener les jeunes. Voir Cristiano et Raphaël (Varane) arriver ici a fait lever quelques sourcils, car ce sont des vainqueurs", déclare Solskjaer. "Ils ont gagné tout ce qui était gagnable et ont de telles exigences pour eux-mêmes et l'équipe que ça ne peut qu'inspirer les jeunes et les forcer à se dépasser".