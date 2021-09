Karl-Heinz Rummenigge critique envers le Barça : "Laisser partir Messi, c'est marquer un but contre son camp"

L'ex-président du Bayern n'y va pas de main morte quand il s'agit d'évoquer la situation financière du Barça.

Karl-Heinz Rummenigge n'a pas la langue dans sa poche. A quelques heure du coup d'envoi de la rencontre entre le Barça et le Bayern en Ligue des Champions, l'ex-président du club bavarois s'est montré dur envers la situation économique du Barça lors d'un entretien accordé au média espagnol AS.

"Je considère que laisser partir Messi en raison suit aux règles du fair-play financier, c'est comme marquer un but contre son camp. Tout le monde l'a vu venir. Quand on accumule les dépenses, il ne faut pas s'étonner que les comptes ne s'arrangent pas. Le Barça traverse une passe compliquée et réduire les dépenses est indispensable lorsqu'il y 1 300 millions d'euros de dettes."