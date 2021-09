Eliot Matazo a rayonné en Europe : "Ca me tenait à coeur"

Alors que c'est l'ancien brugeois Krépin Diatta qui a inscrit le but de la victoire et été élu Homme du match jeudi, Eliot Matazo (19 ans) a rayonné au milieu de terrain, comme le prouvent les statistiques : 92% de passes réussies, 11 duels sur 12 gagnés, 67 ballons touchés en 72 minutes de jeu. Une première titularisation de la saison réussie pour le Diablotin.

Impressed with 🇧🇪 Eliot Matazo (19) vs. Sturm Graz:



☑️ 72 minutes

⚔️ 11/12 duels won

🔀 2/2 dribbles won

💪 4/5 tackles won

❌ 3 interceptions

🎯 46/50 passes completed

🚀 6/8 long balls

🤕 4 fouls suffered



Complemented Tchouaméni well. 🌟



His European Group Stage debut! pic.twitter.com/M5NAvkx0VI