Lionel Messi forfait face à Metz après sa sortie polémique par Pochettino

Lionel Messi était sorti du terrain à la surprise générale lors du choc face à l'Olympique Lyonnais. Mais l'Argentin semble en réalité bel et bien blessé.

Lionel Messi est en effet touché et souffre d'une "contusion osseuse", comme avait annoncé l'avoir craint le PSG après sa sortie face à l'OL, et ne fera pas le déplacement au FC Metz pour le compte de la 7e journée de Ligue 1. Messi avait été remplacé par Mauricio Pochettino à la 76e minute du choc face à Lyon et n'en avait pas semblé ravi, mais apparemment, l'entraîneur du PSG avait vu juste ...