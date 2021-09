🎥 De nouveaux débordements en France, cette fois à Angers-Marseille

Décidément, la Ligue 1 est au centre de l'attention en ce début de saison, et pas seulement parce qu'elle est trÚs prolifique en termes de buts.

Ce mercredi, plusieurs incidents ont en effet éclaté : le bus des supporters de Bordeaux a été caillassé et pris d'assaut à son arrivée à Montpellier, tandis qu'à Angers-Marseille, des affrontements ont eu lieu après le coup de sifflet final entre supporters locaux et visiteurs.

Après le match (0-0), une partie des 500 supporters marseillais présents s'en est en effet pris aux stadiers et supporters angevins. Une bombe agricole a également éclaté. Les affrontements ont duré quelques minutes avant que les stadiers parviennent finalement à remettre tout le monde dans sa tribune. Côté OM, on évoque des "provocations" et des jets d'objets de la part des supporters d'Angers.