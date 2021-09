D1B: nouvelle défaite pour Waasland-Beveren, le Lierse grimpe à la deuxième place

Sèchement battus par Lommel la semaine dernière, les Lierrois repartent de l'avant.

Duel de première moitié de tableau pour ouvrir la sixième journée de championnat en D1B: Waasland-Beveren, deuxième, se déplaçait sur la pelouse du Lierse qui pointant à deux longueurs du podium avant le coup d'envoi.

Une rencontre qui a démarré avec des occasions des deux côtés, des arrêts des deux portiers, mais pas de but en première période. C'est finalement une exclusion qui a fait office de tournant du match: Yur Schrijvers a vu rouge en début de seconde période et le Lierse a rapidement profité de sa supériorité numérique: Thibaut Van Aker et Alexander Maes sur penalty ont fait la différence autour de l'heure de jeu.

Edmundsson a réduit le score de la tête en fin de rencontre, mais il était déjà trop tard pour Waasland-Beveren qui concède sa troisième défaite en six matchs. 10 points sur 18 pour le Lierse qui passe devant son adversaire du jour et s'installe à la deuxième position. Westerlo mène la danse avec 11 unités.