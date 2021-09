Koeman maintenu.... pour le moment

Laporta s'est exprimé après le nul à Cadiz.

Annoncé sur la sellette depuis plusieurs semaines, en raison de ses déclarations incendiaires sur son président Joan Laporta, mais aussi des résultats compliqués du FC Barcelone, encore accroché par Cadix (0-0) en Liga jeudi, l’entraîneur blaugrana Ronald Koeman dispose d’un avenir incertain. Mais visiblement, le Batave garde le soutien de ses supérieurs pour le moment.

"Koeman sera-t-il présent dimanche ? Je crois que oui, c'est notre entraîneur et nous devons le soutenir. L'entraîneur fait l'objet d'un examen constant", a expliqué Ramon Planes, le secrétaire technique du Barça, via des propos rapportés par le journal AS. Des propos qui corrèlent avec ceux de Laporta, qui avait déjà conforté son coach avant le match contre Cadix.

Néanmoins, pour continuer sur le banc culé, Koeman aura tout intérêt à rapidement redresser la barre.