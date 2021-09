Un doublé et un autobut pour Vardy, un assist pour Tielemans: Leciester lâche des plumes

Un match dont se souviendra Jamie Vardy.

Jamies Vardy était partout, samedi après-midi, lors de la rencontre entre Leicester City et Burnley. Le buteur des Foxes a d'abord trompé son propre gardien de la tête, mais il s'est très bien rattrapé ensuite. Il a profité d'une passe décisive de Youri Tielemans pour égaliser une première fois.

Maxwell Cornet a redonné l'avance à Burnley juste avant la pause, mais c'est encore Jamie Vardy qui a permis à Leicester d'arracher le point du partage à la 85e minute de jeu (2-2). Youri Tielemans, qui a disputé l'intégralité de la rencontre, Timothy Castagne, qui est monté au jeu en seconde période et les Foxes pointent à la 12e place de Premier League avec sept unités.

Everton a fait la bonne opération de l'après-midi en s'imposant contre Norwich City et rejoint le quatuor de tête avec 13 unités. Watford et Newcastle ont partagé l'enjeu (1-1) et West Ham s'est imposé à Leeds (1-2).

Quand ton sens du but est trop grand 😅



Autogoal de @vardy7 et c'est 0⃣-1⃣ dans cette rencontre entre Leicester et Burnley ⚽#LEIBUR pic.twitter.com/9l5Nt3wbRI — VOOsport (@VOOsport) September 25, 2021