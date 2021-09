Olivier Giroud explique pourquoi il a quitté Chelsea : "À la fin, cela a été trop dur"

L'attaquant français a fait le choix de quitter Chelsea pour rejoindre le Milan AC à l'occasion du dernier mercato estival.

Olivier Giroud (34 ans, 3 matchs et 2 buts en Serie A cette saison) avait un temps de jeu fort limité du côté de Chelsea, d'où son envie de quitter les Blues cet été pour rejoindre l'AC Milan. L’international français a confié que sa situation était devenue intenable à Londres. "C’était difficile de quitter un tel club et de quitter l’Angleterre, j’y ai passé neuf ans, mes enfants sont nés là-bas, ma famille s’y sentait vraiment bien. J’aimais beaucoup la Premier League aussi, mais, à un moment donné, il fallait prendre une décision", a expliqué le champion du monde 2018 au micro de Téléfoot.

"Les trois derniers mois que j’ai vécus là-bas, et d’ailleurs je l’avais dit au coach Tuchel, à la fin ça a été trop dur. Donc pour moi ça a été comme une évidence de quitter le club. C’est une page qui se tournait avec de l’émotion et de magnifiques moments passés. Des bons souvenirs et des moins bons, mais il y a quand même eu trois jolis titres", a conclu Giroud.