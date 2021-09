Venezia et Torino dos à dos, sans Daan Heymans et Dennis Praet

Un partage pour boucler le week-end italien.

Le promu Venezia refermait la sixième journée de Serie A à domicile contre le Torino. Une rencontre qui a véritablement démarré dans la dernière demi-heure. Et ce sont les Turinois ont ouvert le score grâce à Josip Brekalo.

Mais Venezia a réagi à un quart d'heure du terme sur un penalty transformé par Mattia Aramu. Dennis Praet, blessé, et Daan Heymans resté sur le banc, n'ont pas joué, mais plusieurs Belgicains ont été impliqués: Vanja Milinkovic et David Okereke étaient titulaires, Thomas Henry et Mergim Vojvoda sont montés au jeu. Au classement, Torino (8 points) occupe la neuvième place. Venezia reste dans la zone rouge (18e, 4 points).