🎥 Le but improbable de Brighton à Crystal Palace

Un dégagement du gardien adverse, une remise en un temps et un lob: Brighton a arraché le partage à la dernière minute à Sealhurst Park.

Brighton espérait passer devant tous les cadors et s'installer en tête de Premier League, les Seagulls se contentent largement du point arraché à Crystal Palace. À la peine offensivement et mené, Leandro Trossard et ses coéquipiers ont eu besoin d'un miracle pour s'en sortir, à la 95e minute de jeu.

Un miracle en trois temps: le dégagement précipité de Guaita, la remise en un temps de Joël Veltman qui surprend la défense de Palace et le geste juste de Neal Maupay qui lobe le portier des Eagles pour offrir le partage à son équipe.