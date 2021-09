Prise de bec entre Ancelotti et le corps arbitral belge

La rencontre historique entre le Real Madrid et le Sheriff Tiraspol a été dirigée par Lawrence Visser, assisté en bord de terrain par Bram Van Driessche dans le rôle de quatrième arbitre.

Et si la prestation de Lawrence Visser n'a pas amené énormément de polémiques, notre n°1 arbitral ayant notamment consulté à raison le VAR et désigné le point de penalty pour une faute sur Vinicius Junior, Carlo Ancelotti n'était pas ravi du comportement du quatrième officiel, Bram Van Driessche. Les deux hommes ont échangé des mots, suite à quoi Mr Visser brandira même un carton jaune à l'entraîneur du Real Madrid.

"C'était une affaire entre moi et le quatrième arbitre. Je le lui ai dit : en 130 matchs de Ligue des Champions, jamais quelqu'un d'aussi jeune (Mr Van Driessche a 36 ans, nda) ne m'a parlé de manière aussi irrespectueuse", pestait Ancelotti en conférence de presse. Pas de plaintes, donc, au sujet de l'arbitrage de Mr Visser, mais on doute que Carlo Ancelotti garde un souvenir agréable de sa soirée, et ce au-delà des référés ...