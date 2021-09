LDC : le Real Madrid et la "malédiction du petit"

Les petites équipes semblent être la bête noire des Merengues ces dernières années en Ligue des Champions. Le Sheriff Tiraspol l'a une nouvelle prouvé ce mardi au Santiago Bernabeu.

Il a beau être le club le plus sacré en Ligue des Champions, le Real Madrid a du mal à s'imposer face aux petites équipes lors des phases de poules. Depuis 2016 (excepté contre l'APOEL Nicosie en 2017), les Merengues n'ont jamais réussi à réaliser un 6 sur 6 face au petit de son groupe.

En 2016, lors de son 12e sacre européen, le Real avait été piégé 3-3 au Legia Varsovie (ndlr : le Gantois Vadis avait d'ailleurs marqué un but pour le club polonais) après s'être pourtant imposé 5-1 à l'aller. En 2018, ce fut même pire : le club espagnol s'était incliné deux fois contre le CSKA Moscou (0-3 et 1-0).

Lors de la saison 2019-2020, c'est le Club de Bruges qui se dressait sur le chemin du club madrilène. Au terme d'une prestation héroïque, les Brugeois étaient parvenus à arracher le match nul 2-2 au Santiago Bernabeu. Au retour, les Madrilènes s'étaient malgré tout imposés 1-3.

La dernière édition fut également très compliquée pour la bande à Eden Hazard et Thibaut Courtois. Versés, certes, dans un groupe assez relevé avec l'Inter, le Borussia M'Gladbach et le Shakhtar Donetsk, les Merengues n'avaient cependant empoché que dix points et s'étaient même inclinés à deux reprises face au club ukrainien (2-0 et 2-3).

La "malédiction du petit" semble donc se poursuivre à la Casa Blanca après la défaite ce mardi face au Sheriff Tiraspol...