Antoine Griezmann répond aux critiques : "Elles étaient justifiées"

Pris en grippe par les supporters, qui n'ont pas digéré son départ pour le FC Barcelone en 2019, l'attaquant français s'est montré honnête au moment d'évoquer les critiques qui ont sanctionné ses premiers matchs.

Auteur de son premier but depuis son retour à l'Atletico Madrid mardi face au Milan AC (2-1) en Ligue des Champions, Antoine Griezmann (30 ans, 6 matchs et 1 but toutes compétitions avec l'Atletico cette saison) s'est confié après la rencontre concernant les critiques dont il a été victime.

"Elles étaient justifiées. Je ne me sentais pas bien et je ne trouvais pas le moyen de m'en sortir. Mais avec du travail, avec l'aide de mes coéquipiers et du coach, je ne pourrai qu'aller mieux", a souligné le natif de Mâcon au micro de Movistar.