Solskjaer sait qui il peut remercier: "Quand on a Ronaldo dans son équipe..."

Le Portugais a été décisif ce mercredi soir et a tout simplement offert trois points à son équipe.

Auteur du but de la victoire de Manchester United contre Villarreal (2-1) mercredi en Ligue des Champions, Cristiano Ronaldo (36 ans, 2 matchs et 2 buts en LdC cette saison) renforce sa légende à Old Trafford. L'attaquant portugais offre aussi un peu de répit à son entraîneur Ole Gunnar Solskjaer. Le Norvégien, qui subissait de nouvelles critiques après trois défaites en quatre matchs, a dit tout le bien qu’il pensait du quintuple Ballon d’Or.

"Quand vous avez Cristiano sur le terrain, vous avez une chance de marquer jusqu’à la dernière seconde, constate le coach mancunien. Il est si fort devant le but. De plus, il a un impact sur tout le monde : le public, les joueurs, le club… Je l’ai observé toute la journée, il s’est construit pour ce match et il a marqué dès qu’il en a eu l’occasion. C’est la marque des grands buteurs."

Comme l'a révélé Rio Ferdinand, "CR7" savait qu'il marquerait contre Villarreal.