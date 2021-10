Marquinhos et le PSG ne voulaient pas répéter cette erreur

La saison dernière, le PSG s'était mis dans la difficulté dès les premières journées.

Avec huit victoires en autant de journées cette saison, le Paris Saint-Germain réalise pour le moment un carton plein en Ligue 1. C’était justement l’objectif des coéquipiers de Marquinhos (27 ans, 5 matchs en L1 cette saison) qui, après l’entame difficile la saison dernière, tenaient à prendre un excellent départ.

"Oui, c'était un défi, a confié le défenseur central au site officiel du PSG. Quand tu es un compétiteur, tu dois tout de suite te mettre en condition pour gagner à nouveau. En début de saison, on s'est dit que cette année, il ne fallait pas faire les mêmes erreurs que l'année dernière parce qu’on a fini deuxièmes à cause d’un petit point. Et c'est le genre de point qu’il faut arracher en début de saison, même si le match est difficile. Il faut se dire que si on arrive à le gagner, il va faire une grosse différence en fin de saison."

A ce rythme, les Parisiens tueront le suspense bien avant la fin de l’exercice.