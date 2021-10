Arthur Theate montre la voie, Bologne croque la Lazio

Bien aidé par la solide prestation de son défenseur belge, le FC Bologne s'offre une victoire de prestige.

Arthur Theate était titulaire pour la première fois en Serie A avec le FC Bologne, il a dignement célébré l'événement: le défenseur belge a d'abord offert le but d'ouverture à Musa Barrow au quart d'heure de jeu. Quelques minutes plus tard, l'attaquant gambien lui a rendu la pareille et Theate a inscrit son deuxième but de la saison.

Rentré au vestiaire avec deux buts d'avance, le FC Bologne a enfoncé le clou en deuxème période avec un but d'Aaron Hickey et un second assist pour Musa Barrow. Un dimanche après-midi à oublier pour la Lazio qui a également perdu Francesco Acerbi, exclu à un quart d'heure du coup de sifflet final.

Au classement, Bologne rejoint la Lazio, La Juventus et l'Atalanta à la sixième place avec 11 points, sept de moins que le leader, Naples, qui se déplace à la Fiorentina dimanche soir.