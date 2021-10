🎥 Le légendaire coup-franc de David Beckham contre la Grèce a 20 ans

Il y a 20 ans, David Beckham inscrivait l'un des coups-francs les plus marquants de l'histoire.

Le 6 octobre 2001, il y a vingt ans jour pour jour, David Beckham inscrivait un but qui restera dans la légende du football anglais. Dans les derniers instants d'un Angleterre-Grèce qui se dispute à Old Trafford et que les Three Lions sont en train de perdre, le capitaine anglais se saisit du ballon et envoie un coup-franc magistral dans le plafond du but de l'iconique Antonios Nikopolidis, pas encore champion d'Europe avec la Grèce.

Ce n'est que 2-2, mais avec ce résultat, Beckham libère les Anglais : la première place du groupe est acquise, l'Angleterre ne devra pas passer par les barrages pour se rendre au Mondial 2002 en Corée du Sud et au Japon. Un soulagement au terme d'un match très médiocre de la part des Three Lions. Et un but resté dans l'histoire ...