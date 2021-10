🎥 Cristiano Ronaldo s'offre un nouveau record

Cristiano Ronaldo a fêté sa 181e sélection à l’occasion du match amical contre le Qatar.

L’attaquant de Manchester United devient ainsi le joueur européen qui compte le plus grand nombre de rencontres disputées en équipe nationale.

CR7 dépasse son ancien coéquipier à Madrid Sergio Ramos, qui compte 180 matches avec la Roja. Et pour marquer le coup, le Portugais inscrit son 112e but avec la Seleção.

Cristiano Ronaldo scores for Portugal against Qatar assisted by Diogo Dalot! đŸ‡”đŸ‡č



pic.twitter.com/tniFawWHNp