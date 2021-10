🎥 L'incroyable bourde du gardien du Pays de Galles

La Tchéquie et le Pays de Galles ont partagé l'enjeu ce vendredi à Prague, et l'un des buts tchÚques est tombé sur une énorme erreur de Danny Ward.

Trouvé en retrait par Aaron Ramsey, Danny Ward (28 ans), portier de Leicester City, a complètement manqué son contrôle et a vu le ballon terminer dans ses propres filets, malgré une course désespérée pour aller le récupérer. Le score était alors de 1-1 et la Tchéquie prenait l'avantage.

Les Gallois iront chercher le point du partage en fin de rencontre, ce qui qualifie presque les Diables pour la Coupe du Monde 2022. Le Pays de Galles et la République Tchèque, cependant, ne risquent pas grand chose : si le deuxième du classement ira en barrages, l'autre devrait également s'y retrouver, les deux équipes faisant partie des plus susceptibles d'obtenir un ticket via leur classement en Ligue des Nations.