🎥 Qualifications Mondial 2022 : carton plein pour le Danemark, l'Angleterre et la Pologne corrigent leurs adversaires

Andorre - Angleterre

L'Angleterre s'est facilement imposée à Andorre avec des réalisations de Chilwell (17e), Saka (40e), Abraham (59e), Ward-Prowse (79e) et Grealish (86e). Les Three Lions restent leaders invaincus du groupe I.

