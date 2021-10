Daniel Van Buyten garde d'excellents souvenirs de son passage à l'OM : "On n'oublie pas un passage à Marseille"

Le défenseur a laissé, et garde également, d'excellents souvenirs du côté du Vélodrome.

Daniel van Buyten retrouvera le Stade Orange Vélodrome demain, le temps du "Match des héros", une rencontre pour la bonne cause qui opposera une sélection de légendes de l'OM à une équipe d'anciens joueurs et de personnalités.

"C'est tout simplement une fierté de pouvoir soutenir une association comme l'Unicef. Et une fierté sportive de pouvoir revenir, fouler la pelouse de l'Orange Vélodrome où j'ai eu deux années et demie de superbes souvenirs", a confié le Belge lors d'un entretien accordé à La Provence.

Pour ce qui est du sportif, l'OM a été une belle aventure dans la carrière de 'Big Dan' : "On n'oublie pas un passage à Marseille. Aujourd'hui encore quand je discute avec des amis ou que je vais au foot avec mon fils, on me parle de Marseille et de cette époque."

Et pour l'ancien Diable Rouge, les supporters tiennent une place spéciale dans son coeur : "Les supporters, c'est l'âme. Pour l'anecdote, un jour où j'étais allé manger, le restaurateur ne voulait pas que je règle l'addition car il était fier. Il m'avait remercié d'avoir donné tellement de bonheur et n'a pas voulu que je paie. L'OM fait partie de leur quotidien. Quand les résultats et les prestations suivent, on a vraiment une place particulière dans leurs coeurs, et cela m'a beaucoup marqué."