Lewandowski et son entourage lorgnent sur un transfert

L'attaquant polonais pourrait quitter le Bayern l'été prochain.

Et si Robert Lewandowski (33 ans, 10 matchs et 13 buts toutes compétitions cette saison) préparait sa sortie du Bayern Munich ? Avec l'envie d'assurer ses arrières par rapport à un éventuel départ du champion d'Allemagne en titre l'été prochain, le Polonais a commencé à sonder quelques cadors européens comme Manchester City et surtout le Paris Saint-Germain, d'après Bild ce jeudi. Le représentant du buteur munichois, Pini Zahavi, verrait une réelle opportunité avec le club de la capitale française pour l'été 2022.

En effet, le rendement de Lewandowski, couplé aux avenirs incertains de Kylian Mbappé, en fin de contrat en juin, et de Mauro Icardi, pourraient donner de la consistance à une telle piste. Reste à connaître les intentions du PSG, qui donne plutôt sa priorité à l'avant-centre du Borussia Dortmund Erling Håland dans l'hypothèse d'un départ de Mbappé.