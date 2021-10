Jason Denayer tout sourire après son but contre Monaco : "Gagner en maturité et continuer comme cela"

L'Olympique Lyonnais n'a pas raté son retour aux affaires après la trêve internationale.

Opposé à Monaco, l'OL de Jason Denayer reprenait du service avec un choc en Ligue 1.

Les hommes de Peter Bosz l'ont emporté 2-0 au Groupama Stadium grâce à un penalty transformé par Karl Toko Ekambi et à un but de de Jason Denayer

Le Diable Rouge profitait d'un excellent travail de Lucas Paqueta et un bon centre d'Emerson pour battre Alexander Nubel : "On a joué un match complet. On a mis notre jeu en place, même s'ils avaient plus d'espace après le repos, on a réussi a se créer des occasions, à garder le ballon et à se procurer des occasions", confiait le Belge au micro de Canal + après le coup de sifflet final.

"Ce qui était important, c'était apprendre de nos erreurs par rapport à l'an dernier, et c'est ce qu'on fait. On parvient à rester calmes et garder la tête sur les épaules. C'est important surtout au niveau collectif. Le plus important sera d'enchaîner, c'est ce qui nous fait remonter au classement. Il faut gagner en maturité et continuer comme cela", poursuit Denayer qui retrouvait une place de titulaire.