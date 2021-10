🎥 Jürgen Klopp en admiration devant Mohamed Salah : "Qui est meilleur que lui en ce moment ?"

Mohamed Salah a reçu les éloges de son entraîneur après la rencontre. "Sa performance a été énorme. Il est le meilleur", a déclaré Jürgen Klopp au micro de BT Sports. "Nous le voyons tous. Qui est meilleur que lui en ce moment ? Nous n'avons pas à parler de ce que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont fait pour le football et leur domination. Mais actuellement, il est le meilleur", a souligné le technicien allemand des Reds.

"Come on, who is better than Mo Salah at the moment?"



Jürgen Klopp was full of praise for the way Liverpool went about their gameplan against Watford - whilst also claiming Mo Salah is the best player in the world right now! 👏



🎙 @TheDesKelly pic.twitter.com/8C72JcNV6J